Украинскими войсками было применено химическое оружие в районе Клещеевки в ДНР. Российские спецслужбы предоставили видеозапись с одной из неразорвавшихся стеклянных колб с отравляющим веществом. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, какое химическое оружие использовали украинские военные и в чем его опасность. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, украинской армией использовался в ДНР белый фосфор, который запрещено применять в ходе боевых действий согласно положениям Женевской конвенции.

Эксперт добавил, что это весьма ядовитое и опасное вещество, при соприкосновении с воздухом оно нагревается до температуры 800 С м может нанести смертельно опасные ранения. Оно используется в виде стеклянной емкости с веществом, при контакте с воздухом она дает оранжевый дым. Белый фосфор выжигает дыхательные пути, глаза и кожу. От него следует защищаться спецодеждой и противогазом.

По его мнению, использование белого фосфора может привести к жертвам среди мирного населения.