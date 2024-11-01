Жители Перми обеспокоены возможным отказом в расселении детей из сиротского дома

Глава Новых Лядов вечером 30 октября обошел территорию сиротского дома в Перми, из которого в скором времени намерены расселить детей. Жители услышали слова главы, что дом находится в нормальном состоянии. Люди обеспокоены, что в расселении могут отказать, сообщил properm.ru.

В пятницу, 1 ноября, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) мэрии Перми спикеры сообщили, что в городе намерены назначить новую экспертизу состояния здания. В распоряжении редакции есть соответствующее распоряжение.

«Процессы, связанные с расселением людей, должны были начаться в течение месяца. Этому предшествовали как минимум четыре проведенных экспертизы, две из них проводились в рамках расследования уголовного дела. Решение КЧС было принято на основании экспертизы ООО «БТИ-РЕГИОН-КАДАСТР» (документ есть в распоряжении редакции)», — сообщил properm.ru.

Весной уже совершались попытки провести экспертизу с целью оценки состояния основных конструкций. Эксперты пояснили, что для исследования им придется выпилить часть конструкции. Они не исключили, что здание может разрушиться от подобных манипуляций.

В рамках уголовного дела в настоящее время сотрудники правоохранительных органов изучают, как дом для заселения детей-сирот был построен на частной земле. Заселение несовершеннолетних прошло в момент, когда дом соответствовал всем требованиям или уже были зафиксированы проблемы — еще один вопрос следствия.

Ранее сообщалось, что аварийное здание жилого дома ликвидировали в подмосковных Мытищах.