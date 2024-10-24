Аварийное здание жилого дома ликвидировали в подмосковных Мытищах

В Мытищах на улице Академика Каргина снесли аварийное здание многоквартирного жилого дома № 26, процедуру провели в рамках работ по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов на территории Подмосковья. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Двухэтажное кирпичное здание общей площадью порядка 565 квадратных метров было возведено в 1954 году. Моральный, а также физический износ привел к снижению эксплуатационных показателей, в связи с чем, дом был признан аварийным», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, весной 2024 года жильцов многоквартирного дома переселили в новые квартиры в рамках программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городском округе Мытищи на 2016–2026 гг.» После этого в городе прошли работы по сносу объекта. Участок уже освободили от аварийной постройки, строительный мусор был вывезен и утилизирован.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.