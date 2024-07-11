Жители Ставрополья рассказали о ядовитых змеях и пьяных охранниках на пляжах

В самом центре Ставрополя расположен пляж, который недавно был отреставрирован. Люди отметили, что после реконструкции зона отдыха стала красивой, но уменьшилось количества мест для отдыхающих из-за установки различных декоративных скульптур. Более глобальная проблема — охранники, которые на рабочем месте находятся в состоянии алкогольного опьянения и непорядочные отдыхающие, пытающиеся украсть личные вещи.

«Стоило внуку зайти в воду, как женщина ринулась обыскивать наш пакет. Пришлось ее остановить, но помощи ни от охраны, ни от других блюстителей порядка я не получила», — поделилась Елена.

В поселке Тоннельный находится Сказочный пляж. Ставрополец рассказал, что на берегу и непосредственно в воде можно обнаружить много ядовитых змей. Мужчина удивлен, ведь на пляже отдыхает много семей с детьми. Если понадобится помощь медиков, то ближайшая больница находится в 25 км от поселка.

Новотроицкое водохранилище — еще одно место, где горожане любят отдыхать. Жители рассказывают, что пляж очень грязный: мусор, окурки и мутная вода. Можно воспользоваться бассейнами, но для этого необходимо заплатить 1500 рублей.

«Мы приезжие, нужно заплатить за жилье и другие прихоти. Отдых на море выйдет и то дешевле. Куда же вы так цены поднимаете?» — отметила Наталья.

Ранее мы сообщали, что уфимка осталась недовольна отдыхом в Анапе из-за высоких цен и многолюдных пляжей.