Жители Ставрополья рассказали о сквозных дырах на мосту в Кочубеевском округе

Мост в Кочубеевском округе был признан аварийным два года, но, как утверждают местные жители, до сих пор капитальный ремонт на инфраструктурном объекте не проводился, сообщает newstracker.ru . В ближайшем будущем капитальные ремонтные работы не предвидятся.

Пока на мосту выполняют только косметический ремонт. Местные жители рассказали, что появляется яма. Ее залатают, а уже через пару дней образуется еще одна. Не успели отремонтировать новую яму, как снова необходимо латать прошлую.

Местные жители рассказали, что ранее одну часть дороги отремонтировали. Мост находится на оживленной трассе. На протяжении дня по нему проезжают легковые и грузовые автомобили. Некоторые ямы уже стали сквозными, утверждают очевидцы. Читатели прислали видеоподтверждение. В ремонте отказывают из-за нехватки денег в бюджете.

«Получается, нам нужно ждать, когда мост рухнет или кто-то провалится вниз, чтобы проблему начали решать? Но зачем рисковать жизнями?», — недоумевают водители.

Люди говорят, что мост стал местом частых ДТП. В частности, в декабре погибла 9-месячная девочка.

В Управлении федеральных автомобильных дорог «Кавказ» корреспонденту NewsTracker рассказали, что о проблеме проинформированы и понимают беспокойство людей. Однако точных сроков, когда на мосту начнется капитальный ремонт, не назвали. Дорожники сообщили, что регулярно устраняют ямы.

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