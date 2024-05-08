В Краснодарском крае отскочившее от КамАЗа колесо влетело в иномарку

В Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае колесо отскочило от КамАЗа, сбило двух человек и влетело в иномарку. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что трагедия едва не произошла, когда грузовой автомобиль передвигался по центру поселения. У КамАЗа взорвалась одна шина, оторвалась и покатилась вниз по улице. Под удар попали мужчина и женщина, стоявшие на дороге и планирующие сесть в авто. Остановить же бешеное колесо ценой смятой двери смогла иномарка.

Отмечается, что женщину госпитализировали с серьезными травмами, а у мужчины выявлен ряд ушибов.