Жители Сургута возмущены появлением овощного ларька под окнами многоэтажки

Жители многоквартирного жилого дома на Тюменском тракте в Сургуте требуют снести овощную лавку, которая быстро появилась под окнами их квартир, сообщил muksun.fm.

Горожане рассказали, что сначала под окнами многоэтажного дома появился небольшой магазин. Вскоре продавцы организованно сделали навес и засыпали газон. Так они начали торговать на улице. Жильцы решили уточнить у собственников торговой точки, кто им дал разрешение на открытие уличного павильона. По словам жителей, продавцы не смогли ответить на вопрос и не пригласили собственников. Одна из жительниц снимала конфликт на видео.

«Люди собрались, все недовольны установкой этого овощного ларька… Незаконно пожарный гидрант перекрыли», — рассказала одна из собственниц.

Собеседница рассказала, что недовольные жильцы отправили жалобу в мэрию и прокуратуру. По ее словам, на данный момент они получили ответ, что для рассмотрения вопроса требуется время. Продавцы рассказали, что через примерно три месяца, когда закончится сезон, они демонтируют павильон. Жители остались недовольны такой перспективой и вызвали на место продаж сотрудников правоохранительных органов.

«Проверку проводят администрация города и Роспотребнадзор. Такая ситуация не входит в компетенцию полиции», — сообщили Muksun.fm в пресс-службе главного управления МВД по ХМАО.

Ранее экономист Беляев поделился мнением с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что продавцы в России могут поднять цены после введения эмбарго ЕС.