Спекулянты на рынке: продавцы в России могут поднять цены в магазинах после введения полного торгового эмбарго ЕС

Введение полного торгового эмбарго против России ударит по экономике самого Евросоюза. При этом не исключено, что такое решение коснется и цен в российских магазинах. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев.

Ранее издание Politico сообщило, что ЕС рассматривает вариант введения полного торгового эмбарго против России. Однако эксперт заверил, что такие действия невыгодны Европе.

«С нами ничего не будет, если мы будем вести правильную внутреннюю политику в отношении развития собственной экономики. Как показывает практика, санкции на нашу экономику оказывают очень незначительное влияние. Отмечу, действительно есть достаточно серьезные изъятия, которые позволяют продолжать торговые отношения между Россией, Европой и США. Торговые отношения — это дело двух сторон, если вы прекращаете отношения с какой-то их стороной, это значит, что вы наносите ущерб самому себе. Западная сторона на это не готова», — считает Беляев.

При этом, как добавил специалист, Россия может пройти подобные ограничения, в том числе за счет развития торговых отношений с другими странами. По его словам, Москва уже начала отходить от Западной Европы, переориентируясь на Юго-Восточную Азию, частично на Африку и Латинскую Америку, — в рамках БРИКС происходит поиск новых возможностей для развития торговых отношений.

Однако рост цен в России после введения полного товарного эмбарго Евросоюзом возможен. Но в первую очередь это связано с ценовой политикой продавцов внутри страны, считает Беляев.

«Продавцы везде пытаются найти какие-то отдельные специфические оправдания для повышения цен. Они изобретают разные ссылки: то у них доллар растет, то он у них падает, то у них эмбарго, то у них не эмбарго, то у них дефицит, то у них не дефицит. „, — выразил мнение экономист.

В связи с этим рост цен может коснуться разных секторов: продуктовый (картофель, масло и яйца), машин, путевок и многого другого, не исключил экономист. Заниматься вопросом ценовой политики должна исключительно Федеральная антимонопольная служба (ФАС), заключил Беляев.

Ранее стало известно, что ФАС предложила торговым сетям присоединиться к ограничению наценок на ряд продуктов.