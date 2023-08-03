Жители Тюмени стали свидетелями падения девушки из окна

Megatyumen.ru рассказывает об инциденте, который произошел в Тюмени. Из окна многоэтажного дома выпала девушка. На момент приезда бригады скорой помощи она была жива. Медики до сих пор борются за ее жизнь.

На данный момент состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. С момента падения пошли вторые сутки. Инцидент произошел примерно в два часа дня в среду, 2 августа. Очевидцы писали о происшествии в социальных сетях. Медики приехали на вызов через семь минут после звонка.

На данный момент информации из правоохранительных органов нет. Неизвестно, девушка добровольно прыгала или произошел несчастный случай. Пострадавшая находится в реанимационном блоке.

29 июля в городе произошла трагедия. Из окна многоэтажного дома выпал мужчина. Очевидцы происшедшего сообщили, что мужчина погиб на месте. Информацию подтвердили в департаменте здравоохранения Тюменской области, отметив, что по приезду медики констатировали смерть. Весной под окнами многоэтажного дома в Тюмени был обнаружен труп подростка. Подобные происшествия бывают по разным причинам: люди тянутся за кошкой, просто наблюдают за происходящим на улице или сидят на подоконниках.