Жители Тюменской области сооружают конструкции для спасения автомобилей от града

Жители Тюменской области укрывают автомобили матрасами, одеялами, пенопластом, чтобы защитить транспортное средство от удара града, сообщает nashgorod.ru . В ход идут все подручные материалы.

«Так хоть удары смягчит. Цены на кузовной ремонт сегодня кусаются», - объясняют жители Тюменской области

Ранее в ряде регионов Тюменской области прошел град. Жители фотографировали и выкладывали снимки в социальные сети. Размер града был соизмерим с куриным яйцом. У людей выбило стекла в домах, на крышах зданий и автомобилей остались дыры, разбило теплицы. Непогода нанесла серьезный ущерб урожаю.

Теперь синоптики снова предупреждают, что до конца дня может еще раз выпасть град. Ожидается ветер с порывами 18-23 м/с. По всей области пройдут грозы и интенсивные дожди. Максимальная температура воздуха составит 26 градусов.

Жители решили заранее подготовиться к непогоде. Первыми сообразительность проявили автовладельцы, которые укрывают свои машины различными материалами. Люди делятся фото в социальных сетях.