Жители Уфы критикуют решение властей об установке новых дорожных знаков

В соцсетях мэрии разгорелась дискуссия из-за намерения местных властей установить дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» на одном из участков дороги в Уфе, сообщил mkset.ru.

Официальный телеграм-канал Администрации ГО г. Уфа РБ сообщил, что дорожные знаки будут установлены с целью повышения пропускной способности и снижения задержек. Новые знаки появится на протяжении месяца в обоих направлениях указанных в сообщении улиц.

Mkset обратил внимание на реакцию жителей на пост о дорожных знаках в официальных соцсетях мэрии. Некоторые пользователи положительно отреагировали на инициативу. Они также назвали другие участки в городе, где образуются пробки и попросили принять меры для их устранения. Например, построить надземный или подземный пешеходный переход, а также установить светофоры. Водители отмечают, что пешеходы также сталкиваются с проблемами при переходе некоторых улиц из-за большого потока транспорта и пробок.

Часть горожан негативно отнеслась к инициативе. Люди считают, что новые знаки никак не изменят ситуацию на данном направлении. Они лишь станут причиной для дополнительных штрафов.

«Стоянок нет, дорогу не расширяют, а знаки и эвакуаторы — пожалуйста! Запретите тогда и повороты налево, чего мелочиться», — написал один из подписчиков.

Ранее сообщалось, что омичи жалуются на практически ежедневные пробки в утреннее время.