Жители Уфы осудили певицу Бузову за ее откровенный наряд на VK Fest

В Уфе прошел VK Fest, на котором выступила певица Ольга Бузова. ИА «МедиаКорСеть» промониторил отзывы горожан в социальных сетях. Уфимцы возмущены выбором слишком эротического наряда.

Ольга Бузова выступила в черном корсете на бретельках, сверху которого больше ничего не было. Образ дополняли высокие сапожки на каблуках. Как считали уфимцы, мероприятие приурочили празднованию Международного дня защиты детей. Горожане отметили, что откровенный наряд не подходят для тематики концерта. Кроме того, Ольга не учла, что приехала в город, где проживает много мусульман.

Горожане писали негативные комментарии не только в группах соцсетей и мессенджерах. На странице главы республики Радия Хабирова появились просьбы привлечь певицу к ответственности.

«Уважаемый Радий Фаритович, кто ответственный за то что на празднике защиты детей скакала полуголая девица? Какие моральные ценности в детях взращивает такое выступление?» — задалась вопросом одна из жительниц Уфы.

В администрации сообщили, что фестиваль не был посвящен Дню детей, но негативный отзыв представители местной власти пообещали переадресовать организаторам мероприятия. Представители СК также получили официальный запрос от горожан с просьбой разобраться в ситуации.

Многие горожане провели параллель с конфликтом из-за «голой вечеринки». Они считают, что Бузова проявила такое же неуважение к публике. Пользователи в ироничном контексте отмечали, что завтра певица заявит, что ошибочно зашла не в ту дверь. Люди писали, что звание «кринж года» торжественно переходит от телеведущей Анастасии Ивлеевой к певице Ольге Бузовой.

«Помнится, Ольга Бузова публично осудила «голую вечеринку». Но зато для выступления в Уфе на концерте по случаю (!) Дня защиты детей у нее был максимально уместный наряд, конечно!» — телеграм-канал «Антиглянец».

На странице депутата Госсобрания Рустема Ахмадинурова под его постом с критикой появилось много комментариев. Одни обсуждали и обвиняли Бузову. Другие не понимают, почему столько внимания именно к Ольге. В современном шоу-бизнесе многие певицы выступают слишком обнаженные.

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