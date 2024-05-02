Мебельная компания подала в суд на Инстасамку

Рэп-исполнительницу Инстасамку (Дарья Зотеева) вызывают в Арбитражный суд Владимирской области из-за жалобы мебельной компании. Об этом сообщает сайт aif.ru .

На исполнительницу пожаловалась компания «Прайм». Она специализируется на производстве мебели и разным товарам. По неизвестной пока причине организация собралась судиться с Инстасамкой. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.

Лишь указано, что претензия связана с экономическим спором по гражданским правоотношениям. Чем скандалистка заслужила разбирательства в суде пока неизвестно.

Напомним, что Инстасамку предложили исключить с VK Fest. Депутат из Красноярска отмечал, что песни этой артистки имеют аморальное содержание.

Ранее сообщалось, что победитель «Голоса» Шувалов потратил на пластическое преображение 1,5 млн рублей.