Жители Владивостока массово ездят в Китай для лечения зубов

Жители Владивостока рассказали о поездках в Китай по выходным, опровергнув миф о дороговизне подобных путешествий, сообщил vostokmedia.com.

Главный редактор «Восток Медиа» Андрей Голубь рассказал, что для трехдневной поездки в приграничные китайские города Суйфэньхэ и Хуньчунь достаточно иметь 5–10 тыс. руб. Некоторые жители пользуются распространенной услугой — соглашаются перевезти через границу сумки с различными товарами весом около 40 кг, а взамен им оплачивают проезд.

«У жителей Владивостока заграничные паспорта заканчиваются не из-за истечения срока, а банально из-за нехватки места для новых печатей — так часто люди ездят в Китай», — рассказал главный редактор издания.

Главный редактор рассказал, что многие жители Владивостока пользуются возможностью получить медицинские услуги в Китае. Они массово пересекают границу и обращаются к иностранным стоматологом. Недавно такой возможностью воспользовалась мама россиянина. Женщине поставили 13 зубов и провели ряд других процедур. Она потратила 180 тыс. руб.

«Здесь это стоило бы в разы дороже», — рассказал Андрей Голубь.

По словам журналиста, жители России и Китая не имеют право долгое время оставаться на территории стран. Это главная причина, по которой граждане не надоедают друг другу. Конкуренции на рынке труда, по мнению Голубя, также нет. Китайские специалисты приезжают в российский регион для выполнения рабочих задач.

По мнению главного редактора, россияне также получают выгоду от того, что приобретают за границей товары. Например, китайские бренды снеков и напитков стоят дешевле российских аналогов. Крупный поставщик мяса и колбас на Дальнем Востоке недавно получил допуск на китайский рынок.

«Простой пример — русский алкоголь давно нашел выход на китайский рынок, потому что у Китая очень плохое производство алкоголя. Появилось хорошее недавно, но крепкие напитки они до сих пор варить не научились. Они с удовольствием пьют русское пиво», — отметил главный редактор «Восток Медиа».

Ранее сообщалось, что приморцы опровергли «московские мифы» о поведении китайцев в российском регионе.