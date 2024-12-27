Жители Владивостока прислали видео ядовитого дыма

Жители одного из районов Владивостока предполагают, что на протяжении трех дней неустановленные лица сжигают ядовитые материалы, сообщил vostokmedia.com. Горожане прислали редакции видео, на котором виден густой дым.

По словам горожан, в воздухе рассеялся дым черного цвета, который имеет ядовитый запах. Местные жители сообщают, что дым особенно доставляет дискомфорт людям, которые находятся на Седанке, вблизи остановки «Диомид».

Согласно данным жителей, они не могут открыть окна для проветривания помещений дома или на работе. Горожане жалуются на удушающий смог. Один из жителей рассказал, что все решил проветрить рабочее пространство.

«И теперь у меня металлический привкус на губах», — рассказал местный житель.

Видео позволяет предположить, что источник дыма — труба предприятия, расположенного во Владивостоке. На видео, снятых с разных районов, виднеется густой черный дым, который выходит непосредственно из трубы. Местные жители поделились опасениями, что переживают за состояние окружающей среды и собственное здоровье.

Ранее сообщалось, что аммиак, оксид углерода и диоксид азота обнаружили в воздухе Кузбасса.