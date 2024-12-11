Аммиак, оксид углерода и диоксид азота обнаружили в воздухе Кузбасса

Согласно данным Гидрометцентра, в нескольких населенных пунктах Кемеровской области зафиксированы повышенные показатели вредных веществ, которые поступают в окружающую среду, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В трех городах Кузбасса был объявлен режим «черного неба». Режим неблагоприятных метеоусловий будет активирован до вечера 11 декабря. Специалисты отметили, что в Кемерове повышенный уровень загрязнения. В частности, в воздухе обнаружили аммиак, оксид углерода и диоксид азота. Проблема актуальна для разных районов населенного пункта.

В Новокузнецке, по мнению специалистов Гидрометцентра, также повышенные показатели загрязнения воздуха. В нем присутствуют взвешенные вещества оксида азота, сероводорода, фтористого водорода, фенола и аммиака.

Кроме того, специалисты сообщили о проблеме в Прокопьевске. В двух районах населенного пункта в воздухе обнаружен оксид углерода.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Тагила связывают ухудшение самочувствия с вредными веществами, которые поступают в окружающую среду региона.