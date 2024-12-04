Жители Владивостока сняли на видео ярко-зеленый ручей, ведущий к автодороге

В Примводоканале опровергли предположения жителей Владивостока о том, что в городе произошел прорыв канализации, сообщил vostokmedia.com.

В социальных сетях появилось видео, снятое жителями Владивостока. Со слов пользователей соцсетей, образовавшийся ручеек ярко-зеленого цвета протекает непосредственно к проезжей части. Горожане напомнили, что на улице уже морозная погода. Вода быстро превратится в лед, что создаст опасную ситуацию на дороге.

Жителей также волновал источник происхождения ручейка. Некоторые пользователи предполагали, что в городе произошел прорыв канализации. Корреспондент «Восток-Медиа» запросил комментарий в пресс-службе Примводоканала относительно причин появления ручейка.

В ведомстве сообщили, что проинформированы о ситуации с течью. Сотрудники уже брали пробы воды. Лабораторный анализ показал, что жидкость — грунтовые воды. Причины нетипичного яркого цвета на данный момент не установлены.

Ранее сообщалось, что крысы и комары появились в подтопленных домах жителей подмосковного Чехова.