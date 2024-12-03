Крысы и комары появились в подтопленных домах жителей Чехова

В затопленных фекальными массами подвалах, подъездах и квартирах в многоквартирных домах подмосковного Чехова появились крысы и комары. Об этом пишет Лопасня.RU.

В сообщении уточнили, что речь идет о домах № 91 и 95 на улице Московская, а также доме № 13 на улице Мира. Местные жители признались, что боятся выходить из своих квартир.

«Мы уже устали бороться с крысами, они кидаются на людей. Сколько можно писать, звонить, и ходить ноги отбивать и пороги, все вы знаете, но никаких мер не принимаете, вонь стоит ужасная, антисанитария, в подъезде, течет в подвале канализация, боимся, открывать дверь в подвал, крысы выбегают», — привели в сообщении слова обращений жильцов.

В ноябре сообщалось, что жилой дом на улице Губкина в Салехарде одолевают грызуны, доставляя проблемы жильцам. По словам автора поста, жильцы уже обращались в разные инстанции, но это не помогло. Тогда салехардцы стали травить грызунов сами. Однако и после этого они возвращались.