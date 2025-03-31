Жители Владивостока возмущены продажей гнилых апельсинов и мандаринов по акции

Житель Владивостока проинформировал, что в одном из магазинов города продают по акции гнилые апельсины, сообщил vostokmedia.com.

По данным издания, килограмм апельсинов стоит 270 руб. Цитрусовые фрукты, которые продают по акции, стоят 180 руб. за килограмм. Горожанин сообщил, что апельсины сгнили. Его поддержали покупатели, которые оказались в магазине. По данным корреспондента, люди не понимают, как можно снижать стоимость всего на 90 руб. и продавать некачественный товар.

По информации издания, некоторые покупатели высказали мнение, что гнилые апельсины необходимо выбросить, но не продавать людям. В этом же магазине продают гнилые мандарины. Фрукты также предлагают приобрести по скидке. Мандарины упакованы. Сквозь упаковку можно разглядеть, что они также плохого качества, считает корреспондент издания.

Издание отметило, что гнилые фрукты были обнаружены на прилавке одного из магазинов крупной торговой сети Владивостока. Редакции предоставили фото апельсинов. На снимке видны следы гниения.

«Эти мандарины умерли, причем вчера, а они их все продать пытаются», — отметил один из покупателей.

Ранее сообщалось, что в Новороссийск из Египта привезли апельсины с опасными паразитами.