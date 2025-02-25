В Новороссийск из Египта привезли апельсины с опасными паразитами

В порт Новороссийска поставили апельсины с опасными насекомым, сообщил kubanpress.ru со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ведомстве сообщили, что апельсины завезли из Египта. Сотрудники обнаружили в партии свежей продукции средиземноморскую плодовую муху. Специалисты запретили ввоз продукции на территорию РФ с целью ее дальнейшего распространения по торговым точкам. Эксперты также распорядились провести фумигацию.

«Данный энтообъект подтвержден заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР», — указано в сообщении.

В ведомстве пояснили, в чем опасность обнаруженного насекомого. Данный вид мухи питается различными видами растений (около 200 наименований). Муха может нанести вред сельскохозяйственной промышленности. В зоне особенного риска находятся цитрусовые. Насекомые откладывают яйца в плоды, которые начинают постепенно гнить и портится. В итоге продукция теряет товарный вид. В морской порт могли завезти партию египетских апельсинов, объем которой достигает 42,76 тонны.

Ранее сообщалось, что в порту Новороссийска столкнулись два судна.