Жители Волгограда несут цветы и игрушки на место, где разбились школьницы

В Волгограде на месте, где разбились две школьницы, образовался памятный мемориал. Горожане несут цветы и мягкие игрушки, сообщили novostivolgograda.

По данным издания, в городе произошла трагедия — из окна многоэтажного дома спрыгнули школьницы. Одна из погибших девочек жила в небольшой квартире. Она часто присматривала за младшей сестрой. Ее подруга жила вместе с отцом. По словам соседей, это строгий мужчина с «серьезной профессией».

По информации журналистов, на протяжении всего дня к памятному мемориалу приходит толпа горожан. Они молча оставляют цветы и мягкие игрушки. Некоторые крестятся. Немногие могут скрыть слезы. На журналистов никто не обращает внимания. Осенью 2023 года в городе произошла не менее жуткая трагедия. Две школьницы спрыгнули с чердака многоэтажного дома. Горожане невольно сравнивают два случая, которые во многом схожи между собой.

Волгоградцев, у которых растут дети, призвали быть более внимательными к несовершеннолетним. Эксперты рекомендуют проявлять заботу и активно участвовать в жизни детей.

Ранее сообщалось, что в Уфе скончался студент, выпавший из окна девятого этажа общежития.