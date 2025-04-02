В Уфе скончался студент, выпавший из окна девятого этажа общежития

В пресс-службе Минздрава Республики Башкортостан проинформировали, что выпавший из окна студент скончался в воскресенье, 31 марта, сообщил mkset.ru.

По данным издания, во вторник, 26 марта, у здания общежития Уфимского машиностроительного колледжа был обнаружен молодой человек. 18-летнего студента забрала скорая помощь. На его теле были выявлены многочисленные травмы. В пресс-службе Минздрава Башкирии Mkset рассказали, что молодого человека доставили в реанимацию.

По информации издания, молодой человек находился в тяжелом состоянии на протяжении всех дней пребывания в больнице. Ряд телеграм-каналов сообщают, что молодой человек выпал с девятого этажа общежития из комнаты, в которой проживал. По данным UFA1.RU, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники учебного заведения. Сразу после трагедии они не стали комментировать инцидент.

«Студент скончался в воскресенье», — сообщили Mkset в региональном Минздраве.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, что могло стать причиной падения студента.

Ранее сообщалось о трагедии в Ленобласти. Пока родители полуторагодовалого малыша вышли покурить на улицу, их ребенок выпал из окна и разбился.