Жители Волгограда призвали местную власть спилить скамейки

По данным издания, с просьбой о демонтаже обратились местные жители. По их словам, с наступлением теплой погоды скамейки становятся местом сбора молодых людей. Они распивают спиртные напитки, проводят свой досуг шумно, долго не расходясь по домам. Жильцы сообщили, что молодые люди громко слушают музыку и употребляют нецензурную лексику. После таких встреч местные жители находят у скамеек горы мусора.

По информации издания, жители также обеспокоены своей безопасностью. Они переживают, что группы молодых людей в состоянии алкогольного опьянения могут проявлять агрессию. Один из жителей бульвара рассказал, что проживает на восьмом этаже. Несмотря на это, он также страдает от постоянного шума в весенний период времени.

«К черту все (скамейки. — Прим. ред.) поспиливать», — призвал житель Волгограда.

По данным издания, мужчина считает, что игнорирование проблемы местными властями может привести к самосуду. Он высказал мнение, что скоро уставшие от шумных компаний жильцы могут применить физическую силу. Еще один способ борьбы с молодежью — выливать из окон на головы молодых людей воду.

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