Более 500 дворов благоустроят в Московской области в 2025 году

В Подмосковье в 2025 году проведут благоустройство на 564 дворовых территориях. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В области стартовала программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий». В ее рамках на территориях отремонтируют проезды и тротуары, обустроят новые парковочные места, проведут озеленение, заменят скамейки и урны.

План работ был сформирован с учетом пожеланий жителей. В округах на протяжении пяти месяцев фиксировали обращения с пожеланиями по обновлению элементов дворовых территорий.

«Специалисты начнут ремонт после того, как полностью сойдет снег и просохнет земля. Контролировать процесс будем в цифровом формате через систему СКПДИ, куда подрядчики будут заносить фотоматериалы выполненных работ с привязкой к геолокации», — рассказал зампред областного правительства — глава министерства Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возобновлении в регионе ямочного ремонта. Он подчеркнул, что проведение работ требует максимальной мобилизации и контроля.