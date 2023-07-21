Жители всей России встречаются в Белгороде, чтобы побороть зависимость

На протяжении четырех лет в Белгороде успешно работает общество АА, в котором жители из всех регионов России поддерживают друг друга, чтобы справиться с зависимостью от алкоголизма, сообщает bel.ru .

«Я купил квартиру, решил обмыть её. Данный процесс затянулся на три месяца, каждый день напивался до смерти. Как следствие — опухшее лицо, огромная печень. Тогда-то в моей жизни и появились товарищи — анонимные алкоголики. Уже несколько лет трезв», - делится своей историей один из участников общества

На юбилейной встрече присутствовали жители Москвы, Курска, Белгорода, Тамбова и Губкина. У членов сообщества есть свои определенные правила. Например, начало встречи оповещается звоном колокола, а у каждого человека на бейдже указано не только имя, но и время трезвости. Все присутствующие рассказывают о своих проблемах, делятся переживаниями. В перерыве принято устраивать обед. Люди собираются за столом и обсуждают различные темы, дискуссируют. А ближе к вечеру включают музыку и устраивают вечеринку. Это позволяет осознавать, что можно прекрасно проводить время и без алкоголя.

«После очередного скандала ко мне подошёл сын и сказал: «Не плачь, ты же знаешь, какой он, всё пройдёт». Я поняла, что создала условия для своих детей такие же, как были в моём детстве. В страхах и обидах», - рассказывает жена алкозависимого

Особую поддержку обществу оказывает организация «Ал-анон», миссия которой – помогать тем людям, которые страдают от действий близкого человека-алкоголика. На встрече присутствуют и те, кто страдает созависимостью. Например, одна участница рассказала, что муж пил, а она постоянно прощала запои. В итоге пара нашла в себе силы решать проблему. Супруг теперь член организации АА и надежный партнер по жизни.