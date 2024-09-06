Жители Затона написали письмо Деду Морозу с призывом о помощи

В письме указано, что местные власти и губернатор региона отказываются решать проблему людей. Авторы пишут, что не хотят видеть, как растут в их крае подснежники и боятся, что сами станут подснежниками. Люди пояснили в письме, что так называют тех, кто погиб от переохлаждения.

«Одна надежда на тебя, дедушка Мороз, и Владимира Владимировича Путина, которому тоже пишем письмо, чтобы своими «волшебными силами» вы не дали областному руководству заморозить нас до смерти на глазах всей России», — написали жители района.

Жители сообщили, что глава Министерства ЖКХ Владимир Климентовский 19 июля доложил о скорой доставке угля. На момент написания письма обещание не выполнено. Котельную необходимо ремонтировать. Пока никто не приступал к работам. В прошлом году температура в квартирах людей не превышала восьми градусов. Котельная работала, но из-за изношенности труб тепло в дома не поступало.

Прошел год. Состояние котельной и труб стало еще более критичным. К письму прикреплены фото объекта, который находится в аварийном состоянии. Люди уверены, что рассчитывать даже на восемь градусов им не стоит. Копию письма жители направили в редакцию. Они признаются, что верят только в помощь от сказочного героя. Говоря без иронии, уверены, что изменить ситуацию в силе лишь президент РФ Владимир Путин.

Жители отметили, что в районе убирают улицы, красят остановочные комплексы и в ускоренном темпе ремонтируют фасады. Все это делают для того, чтобы в отчетах говорить о проделанной работе, уверены жители. На глобальные проблемы внимания не обращают. Котельная питает также местную школу, уточнили авторы письма.

Ранее сообщалось, что подмосковные энергетики провели 80 противоаварийных тренировок в ходе подготовки к зиме.