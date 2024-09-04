Подмосковные энергетики провели 80 противоаварийных тренировок в ходе подготовки к зиме

Специалисты АО «Мособлэнерго» с января провели восемьдесят противоаварийных тренировок в рамках подготовки к отопительному периоду. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

К примеру, в Чехове провели тренировку по ликвидации последствий аварии в условиях низких температур — с отключением электричества, прорывом теплотрассы и остановкой работы котельной. Специалисты отработали подключение мобильной дизельной электростанции.

Помимо этого, с января по август три с половиной тысячи сотрудников прошли обучение в рамках профподготовки. Кроме того, в муниципалитетах провели сорок противопожарных тренировок.