Жителя Кондопоги задержали за убийство 20-летней давности

52-летний житель Кондопоги совершил убийство 20 лет назад, а к ответственности его привлекут в ближайшее время, сообщает karelinform.ru .

В 2000 году подозреваемый избил пожилого мужчину. Предварительно пенсионер оформил документы, по которым его квартира стала собственностью подозреваемого. После между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Это произошло в Прионежском районе города недалеко от дороги.

Мужчина оставил избитого пенсионера вдоль дороги. Из-за того, что пожилому человеку некому было оказать помощь, он скончался. Но долгое время тело не могли опознать. Преступление оказалось нераскрытым.

Во время расследования другого дела сотрудники правоохранительных органов в базе нашли отпечатки пальцев и смогли выйти на подозреваемого, которого сразу задержали. Когда закончится следствие, дело передадут в суд. Мужчина признался в убийстве и не отрицает вины. Он не раз привлекался из-за употребления и распространения запрещенных средств. За убийство ему могут назначить 15 лет лишения свободы.