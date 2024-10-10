Жителя Кузбасса выселили из съемной квартиры через суд

Собственница квартиры заключили договор, согласно которому предоставила возможность мужчине проживать в ее квартире на протяжении года. Взамен жилец обязывался оплачивать коммунальные услуги и оплачивать деньги за аренду недвижимости. После переезда мужчина игнорировал все пункты договора.

«Он систематически не вносил в установленный срок арендную плату, не оплачивал коммунальные услуги согласно показаниям счетчиков, а также не оплачивал услуги местного интернет-провайдера», — сообщила пресс-служба суда.

Квартиросъемщик сломал выключатель на кухне, поэтому лампочка горела круглосуточно. По неизвестной причине в помещениях были оборваны обои. Собственница по истечению первого месяца договора направила жильцу предупреждение о его завершении. Мужчина проигнорировал информацию. Он не перечислил деньги и не выходил на связь. Из квартиры выселяться отказался. Женщина подала в суд. Когда ответчик получил повестку в суд, он покинул квартиру. Собственница отозвала иск.

«После направления повестки ответчику с приглашением явиться в суд для рассмотрения дела квартиросъемщик спешно покинул арендованную квартиру», — сообщила пресс-служба суда.

Ранее сообщалось, что общественник Махмудов считает сдачу квартир во время проведения спецоперации опасной из-за высокого риска терактов.