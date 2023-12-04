Жителям Ямалы разрешили рубить елки в лесах перед Новым годом

Жителям Ямалы разрешили вырубать елки, чтобы украсить свой дом символом Нового года. Однако, делать это в любом месте запрещено. Также необходимо внести символическую плату, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Стоимость дерева будет посчитана после измерения ее длины. Каждый метр дерева стоит 138 рублей. В департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО поделились предварительной стоимостью. Так, ель от одного метра до двух будет стоить 265 рублей. От двух до трех - 398. От трех до четырех - 528 рублей. Выше четырех метров - 663 рубля. Однозначно, цены на лесные красавицы приемлемые.

Каждый человек может купить не более пяти елок. Предварительно необходимо обратиться в местное лесничество для заключения контракта. Потом просят оплатить услугу. Сделать это можно по QR-коду или через приложение банка. Все это время в лесу будут дежурить специальные люди, которые следят, чтобы никто не вырубил елки, не оплатив такую услугу.

После оплаты человек самостоятельно выбирает ель из тех, что растут в лесу, и вырубает дерево.