Жителям Ростовской области приходят фальшивые повестки в военкомат

В администрации Белокалитвинского района Ростовской области проинформировали, что жителям приходят фальшивые повестки в военкомат, сообщает rostovgazeta.ru .

В повестках опубликована следующая информация. После получения документа в обязательном порядке необходимо явиться в военкомат на сборы. С собой взять предметы личной гигиены, вещмешок и продукты питания, которых будет достаточно для утоления голода примерно на 12 часов. Документ подписан начальником, стоит печать.

В администрации сообщили, что человек с указанной в документе фамилией, в местном военкомате не работает. Печать в повестке стоит фальшивая. Становится ясным, что в регионе действуют мошенники, которые могут преследовать две цели:

вызвать панику и недовольство среди местного населения;

воспользоваться растерянностью мужчин и связаться с ним, чтобы предложить за материальное вознаграждение избавить адресата от необходимости участвовать в военных сборах.

Жителей региона призвали быть бдительными и не стать жертвой аферистов. После получения повестки рекомендовано лично позвонить в военкомат и уточнить все детали.

Ранее мы сообщали, что в иностранных СМИ пишут о мобилизации на Украине. Автор материала считает процесс призыва мужчин в зону СВО беспорядочным из-за разлада властей.