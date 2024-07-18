Из-за отсутствия взаимодействия внутри украинских властей, мобилизация в стране проходит абсолютно беспорядочно. Соответствующее заявление сделала корреспондент Датского радио на Украине Брита Квист Хансен в своем материале для DR .

По ее словам, некоторые из украинцев, беседовавших с ней, заявили о своем разочаровании разладом внутри властей. Мужчины заявляют, что украинские органы практически не контактируют между друг другом, добавила Хансен.

Более того, ситуация может стать еще хуже после того, как местное законодательство будет ужесточено, отметила она. Журналистка объяснила, что бездействие в таком случае будет караться еще строже, а уклонисты будут отправляться в тюрьму.

На Украине постоянно говорят о мужчинах, не покидающих собственные жилища, чтобы не оказаться под «облавой» местных военкоматов, указала корреспондент. Она подчеркнула, что военные патрули отлавливают призывников прямо посреди улиц, устраивая им проверки возле супермаркетов и учебных центров.

Несмотря на то, что в стране был запущен электронный реестр воинского учета, требующий от украинцев зарегистрироваться или уточнить свои данные, лишь около трети призывников сделали это, заключила Хансен.

Ранее сообщалось о пропаже целого полка украинских ВС в селе Херсонской области.