Жителям Тольятти подарят подарки за отказ от автомобилей 23 мая

В Тольятти в пятницу, 23 мая, завершится традиционная акция «На работу на велосипеде», сообщил sovainfo.ru. Жители, которые примут участие, получат подарки и дипломы.

По информации издания, для участия в акции необходимо отказаться от передвижения по городу на автомобиле. Отдать предпочтение рекомендовано велосипедам. Цель мероприятия — напомнить горожанам, что транспорт наносит вред окружающей среде. Кроме того, жителей мотивируют заниматься спортом и быть активными людьми. Мероприятие проходит в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта».

По данным издания, для участия необходимо отказаться от транспорта в период с 19 по 23 мая. По дороге можно сделать фотографии. Снимки направляют в группу в ВК. Авторы получат онлайн-дипломы. В пятницу, 23 мая, активные горожане получат подарки. Им предложено заехать на «ВелоТочки», которые расположены в разных районах города, в частности, около автовокзала и вдоль спортплощадки.

По информации издания, участники акции будут номинированы в разных категориях. Эксперты намерены учитывать протяженность дороги, массовое велоприбытие на работу и даже время суток, когда человек решил отправиться на велосипеде.

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