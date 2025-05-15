Жителям Химок рассказали об акции «Выбираю чистый воздух»

Жители Химок смогут стать участниками ежегодной Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», которая начнется в субботу, 17 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Для участия в акции желающим нужно выбрать альтернативные способы передвижения вместо транспорта на бензине (эко-транспорт, велосипеды, ролики) и опубликовать фотографии с прогулок на свежем воздухе с хештегом #выбираючистыйвоздух, а также указать количество участников и пройденные километры.

Акция направлена на предотвращение вредных выбросов в атмосферу, узнать другие подробности можно здесь.

Мероприятие завершится 7 сентября, в «Международный день чистого воздуха для голубого неба». Города-победители и активные участники получат подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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