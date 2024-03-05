Жителю Петрозаводска отказали в реконструкции дороги для инвалидов к памятнику Ленина

Местный житель во время пленарного совещания в администрации Петрозаводска обратился с просьбой реконструировать дорогу для безопасного передвижения инвалидов к памятнику Владимира Ленина и попросил скорее нанести пешеходные переходы на центральных улицах, но получил отказ, сообщает karelinform.ru .

Местный житель возмущен, почему на многих улицах нет пешеходного перехода. Переходить дорогу небезопасно, уверен мужчина. Он перечислил три центральные улицы, на которых нет ни одного перехода.

Особенно мужчина возмущен, что нет пешеходного перехода возле места, где установлен памятник революционеру Владимиру Ленину. Особенно тяжело переходить дорогу инвалидам. Местная администрация нарушает одновременно два федеральных закона. Во-первых, не обеспечивает безопасность передвижения всех жителей города. Во-вторых, препятствует доступ инвалидов к памятнику культурного наследия.

«Инвалиды обязаны получить доступность к этому объекту», — заявил житель карельской столицы на планерке.

В местной администрации отметили, что необходимо проводить реконструкцию проезжей части. На данный момент у города нет источника финансирования. Также понадобится много времени для выполнения работ.

Ранее мы сообщали, что иностранный житель разрисовал памятник во Владивостоке, перепутав его с обычной стеной.