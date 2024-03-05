Иностранец разрисовал памятник во Владивостоке, перепутав его с обычной стеной

Сотрудники правоохранительных органов установили личность неизвестного, который разрисовал памятник «Батарея Поспеловская» во Владивостоке. Источник РИА Новости сообщает, что им оказался иностранец, не предполагавший, что наносит рисунок на памятник.

Об инциденте мы сообщали ранее. В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники правоохранительных органов нашли видео, на котором неизвестный рисует на архитектурном ансамбле «Батарея Поспеловская» во Владивостоке. Мужчина написал мужское и женское имя, поставив между ними знак плюса.

В СУСК РФ по региону были доставлены жители Владивостока, причастные к данному делу. 23-летний молодой человек является гражданином Узбекистана, у которого открыт вид на жительство. В полиции намерены проверить законность пребывания иностранного жителя на территории РФ. Задержанная девушка, по предварительным данным, постоянно проживает во Владивостоке.

«Хотели просто написать, как на (обычной - ред.) стене, не подумали, что это памятник», — сообщил собеседник агентства РИА Новости.

В настоящее время решается вопрос об аресте молодых людей.

Ранее мы сообщали, что в Балашихе установили памятник Героям СВО.