Жительница Белгородского района поделилась фото своей собаки в костюме феи, сделанное в рамках фотосессии в преддверии Нового года, сообщил bel.ru.

Жительница Белгородского района прислала фото редакции Бел.Ру. Главной героиней фотосессии стала семимесячная собака по кличке Бэста. В качестве локации выбрали новогоднюю ель, украшенную апельсинами и декоративными ветками. Съемка проходила на улице, где лежит снег. Собака предстала в образе феи. Для образа ей выбрали белые крылья и юбку. На голову прикрепили символ фей.

Собака позировала как одна, так и предположительно, со своей хозяйкой. Девушка рассказала, что Бэста отлично держалась в кадре. Она была сосредоточенная и внимательная. Своего домашнего питомца девушка также обучает улавливать след и искать по нем человека.

Ранее сообщалось, что в приют для собак «Аристократ» по разным причинам часто попадают домашние питомцы.