Повар опроверг мифы о супе быстрого приготовления

Повар Сурен Абрамян отметил, что лапша быстрого приготовления — это обычное макаронное изделие. Употребление его в пищу не насытит организм полезными веществами, но и не принесет вреда. Производители используют для приготовления нетвердые сорта пшеницы. Многие люди ежедневно едят хлеб из такой же пшеницы.

Эксперт обратил внимание, что кроме лапши, в упаковке супа быстрого приготовления есть различные специи.

«Вот тут может таиться определенный момент. Зачастую, они являются химическими добавками (например, глутамат или персульфат натрия). Эти вещества усиливают вкус. А вот они уже могут негативно отразиться на пищеварении и органах организма», — высказал мнение повар Сурен Абрамян.

По мнению повара, значение имеет частота употребления в пищу лапши быстрого приготовления. Если человек ест ее один раз в неделю, то ситуация остается под контролем. При употреблении лапши ежедневно стоит изменить пищевые привычки.

Эксперт также отметил, что обычно люди заваривают лапшу в пластиковой упаковке. В таком случае увеличивается риск попадания вредных элементов пластика в организм человека.

Ранее повар Абрамян призвал ввести ГОСТ на ряд блюд под общим названием «шаурма».