Жительница Чистополя обвинила «Водоканал» в нечестном заработке

Цены на услуги «Водоканала» Чистополя выросли в три раза. Одна из жительниц уверена, что причина резкого подорожания в изменении собственности предприятия, сообщил inkazan.ru.

В населенном пункте преимущественно расположены частные дома. Жители редко пользуются общей канализацией. Обычно во дворах есть выгребная яма, которую приходится неоднократно чистить. Для этих целей приглашают специалистов. Нередко один собственник вызывает одновременно несколько откачивающих машин. Раньше услуга стоила 1 тыс. руб. С нынешнего сезона стоимость увеличилась в три раза.

«Люди может и приняли бы, поднимись стоимость на 100-200 рублей, ну, пусть 500 рублей. Но в три раза — уже слишком», — заявила читательница Inkazan Ангелина.

Женщина предполагает, что государственное предприятие «Водоканал» стало частным. Теперь его собственник намерен таким способом накопить деньги на модернизацию сетей. Читательница уверена, что на людях пытаются безосновательно заработать. Inkazan попросил пресс-службу районной администрации предоставить комментарии, которые на момент выхода статьи еще не поступили.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели спасли мужчину, который упал в канализацию.