«Провалился в колодец»: Подмосковные спасатели спасли мужчину, упавшего в канализацию
Фото: [Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Ранее сегодня огнеборцы 222-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли мужчину, который провалился в открытый канализационный колодец в Истринском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Известно, что инцидент случился на территории строительной площадки коттеджного поселка «Английский квартал» в Истринском городском округе. Начальник подразделения Никита Вишнев рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились очевидцы происшествия.
«По прибытии на место вызова, один из работников дежурного караула, страхуемый коллегами, спустился в пятиметровый колодец. Воды в сооружении не было. Осмотрев пострадавшего, пожарный закрепил на нем спасательный инвентарь, с помощью которого огнеборцы подняли мужчину средних лет на поверхность и передали его прибывшей бригаде скорой медицинской помощи», — рассказал Никита Вишнев.