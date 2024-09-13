«Провалился в колодец»: Подмосковные спасатели спасли мужчину, упавшего в канализацию

«По прибытии на место вызова, один из работников дежурного караула, страхуемый коллегами, спустился в пятиметровый колодец. Воды в сооружении не было. Осмотрев пострадавшего, пожарный закрепил на нем спасательный инвентарь, с помощью которого огнеборцы подняли мужчину средних лет на поверхность и передали его прибывшей бригаде скорой медицинской помощи», — рассказал Никита Вишнев.