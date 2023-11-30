Жительница Донецка рассказала о сложностях получения паспорта РФ из-за бюрократизма

Редакция RT помогла семье из Донецка с оформлением документов. В МВД РФ не принимали заявление на выдачу паспорта РФ несовершеннолетнему жителю столицы ДНР из-за различных неточностей в документах.

После того как ДНР стало равноправным субъектом РФ, жители имеют право получить гражданство. Многие дончане сделали это еще до проведения референдума. У некоторых же возникают сложности, особенно когда при достижении 14 лет паспорт должен получать несовершеннолетний член семьи.

Причина в том, что сначала на территории действовали украинские правила, потом республиканские и теперь федеральные.

14-летний Всеволод из Донецка не может получить паспорт. Семья временно выезжала в Израиль. В 2014 году прописать ребенка в Донецке не вышло из-за новых введенных правил законодательства образовавшейся республики. Теперь в МВД РФ не принимали заявление на получение паспорта именно из-за этих двух факторов: израильский документ с другим именем (там мальчик записан как Сева) и отсутствие местной прописки. Семья обратилась за помощью к RT.

Редакция отправила запрос в МВД и помогла дончанам. У Всеволода приняли заявление.

«Паспорт уже у нас. Огромное спасибо за содействие. Заявление об упрощенном получении документа мы подали в Донецке. Мне кажется, что дело было именно в справке о прописке, которую нам все-таки удалось найти и предоставить.», - поблагодарила редакцию RT мама Всеволода из Донецка

У родителей Всеволода проблем с получением российского гражданства не возникало.