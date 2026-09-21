«Антистресс-такси»: как водитель из Балашихи превратил поездку в сеанс психотерапии с кубиком Рубика и «Тетрисом»
REGIONS: водитель из Балашихи развозит пассажиров с «Тетрисом» и кубиком Рубика
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]
Дорога на работу по шоссе Энтузиастов, забитому машинами, неожиданно стала для жительницы Балашихи способом снять напряжение. Историю она рассказала в канале МАХ «Балашухер». Речь шла о водителе, который превращает обычную поездку в нечто большее — он предлагает пассажирам не просто доехать, но и переключиться с городской суеты на что-то увлекательное прямо в салоне, сообщил REGIONS.
По словам пассажирки, как только она села в машину, обратила внимание на органайзер, закрепленный на переднем кресле. Обычно в таких местах лежат рекламные листовки, но здесь все оказалось иначе. Пассажирку ждали классический электронный «Тетрис», кубик Рубика и конфеты — выбор на любой вкус. Девушка призналась: поначалу она растерялась от такого внимания к мелочам, но потом решила включиться в предложенную игру. Взяла кубик Рубика.
«Мы так увлеклись обсуждением алгоритмов сборки, что даже не заметили пробки на шоссе Энтузиастов», — рассказала она.
Дорога прошла незаметно. Настроение у девушки было отличным, когда она выходила из машины. По ее мнению, такие головоломки — куда более полезное занятие в пути, чем бесконечное листание ленты в соцсетях.
Ситуацию для REGIONS оценил автоэксперт и специалист по клиентскому опыту в транспортной сфере Дмитрий Громов. Он отметил, что креативный подход к обслуживанию пассажиров постепенно становится заметной тенденцией по всей России.
«Сегодня агрегаторы предлагают потребителю примерно одинаковые цены, классы авто и время подачи. Конкурировать можно только эмоциями и заботой. Когда водитель предлагает не просто сухую услугу "из точки А в точку Б", а берет на себя роль создателя комфортной психологической атмосферы, он получает лояльного клиента. Такой пассажир с вероятностью 90% поставит высший рейтинг, напишет благодарность в поддержку и в следующий раз будет ждать именно эту машину», — отметил эксперт.
Громов привел примеры: в Санкт-Петербурге есть сервисы, где в салоне едет дружелюбный кот, и клиенты говорят, что это снижает уровень кортизола. А крупные агрегаторы недавно ввели опцию, при которой водитель не начинает разговор первым, если пассажир хочет отдохнуть в тишине.
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