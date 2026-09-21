Пелагея не смогла оспорить взыскание долга бывшего мужа

40-летняя певица проиграла суд в рамках разбирательства с бывшим мужем — 45-летним хоккеистом Иваном Телегиным, сообщил телеканал РЕН ТВ. Артистка пыталась оспорить исполнительский сбор, который удержали при взыскании задолженности в размере ₽72 млн.

Деньги поступили на счет службы судебных приставов, но певица получила только ₽67 млн — около ₽5 млн удержали в качестве исполнительского сбора. Суд отказался отменять решение об удержании исполнительского сбора.

Представители артистки посчитали, что часть задолженности можно было погасить за счет двух автомобилей Телегина. Суд применил новые правила исполнительного производства, которые действуют с января 2026 года: согласно им, размер сбора по имущественным требованиям вырос с 7% до 12%.

Пелагея и Телегин поженились в 2016 году, через год у них родилась дочь, а в 2020 году пара развелась. После развода начались длительные судебные разбирательства о разделе имущества и алиментах

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