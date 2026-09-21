Брат принцессы Дианы раскрыл жуткие подробности ее общения с отцом Доди Аль-Файеда

Отец последнего возлюбленного принцессы Дианы — Мохаммед Аль-Файед — домогался ее, когда она закрутила роман с Доди. Об этом в мемуарах «Лебединая песня: Диана, моя сестра» рассказал граф Чарльз Спенсер, сообщает Independent.

Отмечается, что Мохаммед сделал Диане двусмысленное замечание о правах свекра в Египте: подошел к ней, положил руку на ягодицы и сжал их, сказав: «А в Египте свекор имеет преимущество…». Чарльз утверждает, что Диана всегда недолюбливала Аль-Файеда-старшего.

Несмотря на это, при подготовке речи для похорон сестры Чарльз собирался упомянуть Доди и поблагодарить его за то, что тот сделал принцессу счастливой в последние недели жизни. Перед церемонией Чарльз исключил этот фрагмент из текста речи.

Аль-Файед-старший был владельцем футбольного клуба «Фулхэм», парижского отеля Ritz и лондонского универмага Harrods. Бизнесмен ушел из жизни 30 августа 2023 года в возрасте 94 лет.

За последние два года против Аль-Файеда и связанных с ним лиц было выдвинуто более 400 обвинений в сексуальных домогательствах (в период с 1977 по 2014 годы), включая насилие, изнасилование, сексуальную эксплуатацию и торговлю людьми.

Принцесса Диана погибла августе 1997-го года в Париже, пытаясь скрыться от папарацци. Вместе с ней был Доди — он тоже погиб.

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