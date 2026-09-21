Специалисты Мособлводоканала за лето обновили 45 глубинных насосов на водозаборных узлах

За лето 2026 года специалисты Мособлводоканала в рамках мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, плановых работ и подготовки систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду заменили 45 погружных (глубинных) насосов на водозаборных узлах Московской области. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что для каждого муниципалитета сформирован свой план работ, их планируют завершить до 30 сентября. Глубинные насосы работают круглосуточно, поднимая воду из артезианских скважин с большой глубины, со временем детали агрегатов подвергаются естественному износу.

Так, например, в ходе работ в Шатуре специалисты установили новые насосы на водозаборных узлах в поселках Середниково, Керва, Лесозавод и Мишеронский, в Орехово-Зуеве — провели замену погружного насосного оборудованияна артезианской скважине ВЗУ № 23, на артезианской скважине № 1 в городе Куровское, а также в деревне Соболево.

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