Хаос в квартире = когнитивная перегрузка: психолог раскрыла, как беспорядок влияет на психику

По его словам, в общественном сознании бытовой хаос нередко романтизируют как «творческий беспорядок» или оправдывают нехваткой времени, однако, по словам эксперта, за этим часто скрывается самообман. Ведь внешний мир, по сути, становится проекцией внутреннего: разбросанные вещи, немытая посуда и стопки бумаг воспринимаются мозгом не как нейтральный фон, а как список незавершенных дел.

Эксперт отметил, что суть проблемы кроется в том, как мозг обрабатывает визуальные стимулы. Каждый предмет, который «требует внимания», запускает в сознании микропроцесс принятия решения: убрать сейчас, разобрать позже или отложить на неопределенный срок. Фразы вроде «я потом» не снимают нагрузку — напротив, они превращаются в тяжелые «гири» на подсознании, формируя устойчивый фон напряжения. На фильтрацию этого визуального шума мозг расходует ощутимый объем когнитивных ресурсов — именно это и называют когнитивной перегрузкой. Она незаметно истощает способность концентрироваться, принимать решения и сохранять эмоциональную устойчивость.

По его мнению, последствия такого состояния могут быть цикличными и самоподдерживающимися. Когда человек уже находится в состоянии тревоги, депрессии или эмоционального выгорания, у него буквально не остается физических сил на наведение порядка. В итоге хаос в пространстве не просто отражает внутренний дискомфорт — он его усиливает, создавая замкнутый круг: плохое самочувствие мешает убираться, а беспорядок еще сильнее ухудшает самочувствие. Психолог подчеркивает, что в таких случаях начинать стоит не с масштабной уборки, а с работы над внутренним состоянием. При этом даже небольшой, но завершенный шаг — например, наведение порядка на одной полке или в одном углу комнаты — может стать точкой опоры: он дает мозгу важный сигнал о возможности контроля и возвращает ощущение маленькой, но реальной победы. Таким образом, борьба с бытовым хаосом — это не про идеальную чистоту, а про снижение фоновой нагрузки на психику. Даже минимальные действия способны запустить положительную динамику: вернуть чувство контроля, освободить часть когнитивных ресурсов и создать основу для постепенного улучшения эмоционального состояния.

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