Президент США Дональд Трамп не обладает реальными рычагами, чтобы принудить Киев остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН и американист Константин Блохин. По его оценке, громкие заявления американского лидера — это лишь попытка отвлечь внимание внутренней аудитории от провалов его политики на Ближнем Востоке.

Эксперт полагает, что Трамп пытается перевести стрелки с одной проблемы на другую. Сейчас ситуация вокруг Ирана зашла в тупик: в регионе горят военные базы американцев и их союзников, а работа Ормузского пролива то и дело блокируется. Поскольку именно Ближний Восток является главным мировым энергетическим хабом, скачок цен на нефть связан исключительно с этим хаосом, а вовсе не с ударами украинских беспилотников по российским бензоколонкам. Попытка связать рост стоимости сырья с украинским конфликтом выглядит как элемент давления на Киев, но за этой риторикой нет реальных механизмов принуждения. Таких призывов со стороны Вашингтона было множество, поэтому эксперт убежден, что нынешняя информационная кампания снова сойдет на нет.

Блохин подчеркнул фундаментальную разницу в подходах сторон к мирному процессу. Украинская сторона систематически демонстрирует отсутствие интереса к любым переговорам, тогда как Россия постоянно выступает инициатором дипломатического урегулирования. Политолог указал на прямую связь между положением дел на фронте и готовностью к диалогу. Если бы Украина потерпела полное поражение в зоне боевых действий, она неизбежно стала бы более сговорчивой и склонной к заключению соглашений, что автоматически привело бы к прекращению ударов по российской энергетической инфраструктуре. Однако на данном этапе киевское руководство морально готово мириться с утратой территорий ради продолжения конфликта, предпочитая игнорировать экономические аргументы Белого дома о дефиците дизельного топлива в мире.

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