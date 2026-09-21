Российские военные перерезали пути снабжения по воздуху окруженной в Харьковской области группировки ВСУ, заняв населенные пункты Польная и Новоалександровка. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным ведомства, взятие под контроль новых населенных пунктов позволило не только усложнить положение окруженных украинских сил, но и продвинуться дальше. Российские войска продолжают расширять полосу безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

В Минобороны подчеркнули: войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.

Ранее экономист Кущ заявил о потере половины демографического потенциала Украины.