В Бразилии бандиты убили 21-летнюю звезду соцсетей Ивлин Лиму Дантас после освобождения

В Бразилии бандиты застрелили 21-летнюю звезду соцсетей Ивлин Лиму Дантас после ее освобождения под залог, сообщило Need to Know. Преступники ворвались в дом девушки в Маэ-ду-Риу.

16 сентября у дома Ивлин остановился автомобиль, из которого вышли двое мужчин. Бандиты заставили отца девушки лечь на пол, а ее вывели на улицу и несколько раз выстрелили в нее на тротуаре. Местные жители, услышавшие стрельбу, вызвали полицию.

Правоохранители сообщили, что обнаружили Дантас мертвой, а злоумышленники скрылись на машине. На стене дома после убийства обнаружили буквы TCP — сокращение названия преступной группировки Terceiro Comando Puro («Настоящий третий отряд»), которая появилась в 2002 году в Рио-де-Жанейро.

Дантас проходила фигуранткой расследования убийства отставного сержанта полиции Антониу Анилду Алвеса, погибшего в июле. Ее освободили под залог 9 сентября.

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