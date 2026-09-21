«Аж подпрыгнул»: громкий сигнал напугал медведя у железной дороги в Прокопьевском районе

В Прокопьевском районе Кузбасса произошла необычная встреча: местные жители заметили медведя неподалеку от железнодорожных путей. Видео с этим моментом опубликовали в социальных сетях, сообщил VSE42.Ru .

Запись появилась в понедельник, 21 сентября, в телеграм-канале «ПроКис». По словам автора ролика, хищника увидели двумя днями ранее. На кадрах видно, как зверь бежит вдоль железнодорожных путей. Водитель, оказавшийся рядом, подал громкий сигнал. Звук сильно напугал косолапого — медведь резко изменил направление и быстро скрылся в кустах.

«Медведя заметили 19 сентября в Прокопьевском районе возле села Терентьевское», — написали в публикации.

Судя по реакции хищника, громкий звук оказался для него неожиданным. Стоит отметить, что медведи в этих местах — не редкость, однако их появление вблизи транспортных магистралей всегда вызывает беспокойство. Специалисты напоминают: при встрече с диким животным важно соблюдать осторожность, не пытаться приблизиться и не провоцировать его.

«Он аж подпрыгнул», — прокомментировал автор видео.

Ранее сообщалось, что медведь может почувствовать запах человека за 2 км.